Reggio Calabria, oggi il convegno “La stazione ferroviaria e la città”

2 Dicembre 2022 11:46

Si svolgerà oggi, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, il convegno “La stazione ferroviaria e la città”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri in collaborazione con CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) e Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria. All’iniziativa partecipa anche la Camera di Commercio di Reggio Calabria, attesa la rilevanza dei temi trattati per lo sviluppo economico del territorio.

“Le attuali dinamiche di sviluppo della società stanno comportando, in maniera sempre più importante, una pluralità di effetti sui trasporti, che rendono necessaria una riformulazione degli ambiti urbani per soddisfare le aspettative degli utenti contemporanei. Il tendenziale aumento della domanda di trasporto di passeggeri e merci, associato alle questioni globali in materia di cambiamenti climatici, determina maggiore pressione al mondo del trasporto ferroviario, che si trova ad assumere nuovi ruoli nella quotidianità urbana. – afferma in un comunicato stampa il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, Ing. Francesco Foti – In questo contesto, la stazione, ponendosi come elemento di connessione tra la rete ferroviaria e la città, assume un ruolo chiave nello sviluppo e nella gestione del territorio, non solo per la centralità della localizzazione e l’inserimento nel tessuto urbano consolidato, ma anche per la specificità tipologica, per la struttura in termini di spazi e ruoli, nonché come punto di partenza di processi di ristrutturazione urbana in cui la mobilità sostenibile diventa elemento cardine nei processi di trasformazione sociale, tecnologica e culturale del territorio”.

I temi del convegno riguarderanno lo sviluppo storico delle stazioni, le linee strategiche recentemente definite da RFI per adeguare le stazioni alle funzioni loro richieste dall’evoluzione tecnologica, sociale e culturale e illustreranno gli strumenti a disposizione dei progettisti per la misura della sostenibilità degli interventi di adeguamento strutturale e funzionale previsti. Di particolare importanza per il territorio sarà l’illustrazione dei progetti che interesseranno le stazioni di Villa San Giovanni, Reggio Calabria Lido e Messina Centrale.

Al seminario parteciperanno: Francesco Foti (Presidente Ordine Ingegneri), Ilario Tassone (Presidente Ordine Architetti), Felice Lo Presti (Preside sezione Cifi Reggio Calabria), Antonino Tramontana (Presidente Camera di Commercio), Massimo Gerlini (CIFI), Ugo Pannuti (ICMQ), Sivia Vanfiori (RFI – Direzione Stazioni), Giulia Soriero (RFI – Direzione Stazioni), Silvia Ripa (RFI – Direzione Stazioni), Valerio Giovine (Segretario Generale CIFI)”.