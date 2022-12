Reggio Calabria, contrada Morloquio diventa di nuovo un fiume di fango: strada impraticabile | LIVE

10 Dicembre 2022 16:33

E’ arrivata la pioggia e puntualmente contrada Morloquio, zona collinare a sud di Reggio Calabria, diventa impraticabile a causa dell’enorme quantità di fango che scende abbondante dalla parte alta della strada e si riversa lungo la carreggiata trasformandola in un fiume in piena. La zona è molto popolata e in cima alla via c’è anche la comunità alloggio Villa Sant’Elia che ospita una ventina di pazienti e che in questi momenti rischia di rimanere completamente isolata per la furia di detriti e di acqua che scende con forza lungo la strada.

Già nei mesi scorsi i residenti, esasperati da questa situazione che si ripropone ormai da tempo, avevano chiesto l’intervento dei tecnici comunali competenti per intervenire e risolvere il problema ma come sempre la polvere è stata messa sotto il tappeto e dopo i lavori per la nuova condotta idrica, tutto il resto (la strada zeppa di voragini e l’assenza di pendenze e canalette per la regimentazione delle acque) non è stato realizzato.

Probabilmente prima di intervenire e risolvere con la messa in sicurezza di questo tratto di appena 800 metri di strada, si attende che ci scappi il morto visto e considerato che allo stato attuale neanche un mezzo di soccorso potrebbe transitare su una “strada” – o quel che ne rimane – completamente sommersa da fango misto ad acqua.