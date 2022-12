29 Dicembre 2022 17:03

Antonino Castorina si rivede. L’ex capogruppo del Pd ha ripreso posto all’interno dell’Aula Battaglia, nel corso del corposo Consiglio Comunale odierno in cui si è discusso di numerosi punti all’ordine del giorno. E’ decaduto, per il politico reggino, il nuovo divieto di dimora impostogli a ottobre per la vicenda legata ai Brogli Elettorali. Nel mese di novembre, infatti, era stato accolto l’appello dei legali per “l’inefficacia della misura cautelare del divieto di dimora”.