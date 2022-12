Reggio Calabria: consegna dei Certificati Cambridge organizzata dall’IC “Vitrioli-Principe di Piemonte”

13 Dicembre 2022 11:36

L’opportunità per una formazione in linea con le richieste del mondo contemporaneo è quanto offre ai propri studenti, l’Istituto Comprensivo “Diego Vitrioli-Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, diventando centro di preparazione per le certificazioni d’inglese del Cambridge Assessment English. L’Istituto Comprensivo “Diego Vitrioli-Principe di Piemonte”, diretto dalla Dirigente Scolastica dott.ssa Maria Morabito, fin dal 2018 ha adottato, in sinergia con i programmi ministeriali, un percorso specialistico, il cui obiettivo è quello di far crescere il livello di padronanza della lingua inglese degli studenti, dalle basi fino all’eccellenza.

I corsi si articolano su tre livelli, il “Corso English Plus” attivo presso la Scuola Primaria, il “Corso English Plus – Sezione Specialistica Scuola Secondaria” e il “Corso di Ampliamento That’s English!”.

Con il “Corso English Plus” i piccoli allievi compiono i primi passi verso la conoscenza della lingua inglese, con un curricolo integrato da tre ore di lezione di Inglese, di cui una dedicata alla Matematica e una alla Musica, tenute da un docente madrelingua in compresenza con un docente tutor. Le attività, espletate con modalità coinvolgenti, uniscono apprendimento e divertimento, con la garanzia offerta da un ente certificatore della prestigiosa Università di Cambridge.

Con il “Corso English Plus – Sezione Specialistica Scuola Secondaria”, già avviato e sperimentato nel triennio 2018-2021, gli studenti conseguono una Certificazione Cambridge per ogni anno di studio, fino alla conclusione del triennio, con l’ottenimento della Certificazione PRELIMINARY FOR SCHOOL (B1 Intermediate). Il corso è arricchito da tre ore di ampliamento: due di lingua inglese e una di Matematica in lingua inglese. Anche in questo secondo livello di studi, le ore di ampliamento sono effettuate da docenti madrelingua in compresenza con un tutor docente di lingua inglese.

Infine, con il “Corso di Ampliamento That’s English!” aperto a tutti gli studenti della Scuola Secondaria D. Vitrioli, si potenziano in orario extracurricolare le quattro abilità comunicative della lingua inglese (listening, reading, speaking e writing) prevedendo la possibilità di certificarle.

Per suggellare i successi ottenuti dai 120 allievi, che hanno aderito al percorso nell’anno scolastico 2021-2022, l’Istituto Comprensivo “Diego Vitrioli-Principe di Piemonte”, ha organizzato l’Awarding Certificate Ceremony che avrà luogo giovedì 15 dicembre 2022 presso l’Aula Magna della Scuola Primaria “Principe di Piemonte” tenendo conto del seguente programma:

Ore 11.15: Consegna Certificazioni “STARTERS” (pre A1 Young Learners).

Alunni delle classi 3B e 3D “ENGLISH PLUS” – a.s. 21/22, della Scuola Primaria Principe di Piemonte;

Ore 15.00: Consegna Certificazioni “MOVERS” (A1 Young Learners), “FLYERS” (A2 Young Learners, “KEY FOR SCHOOLS” (A2 Elementary) e “PRELIMINARY FOR SCHOOLS” (B1 Intermediate).

Alunni delle classi 1E, 2E, 3E “ENGLISH PLUS” ed alunni Skill Enhancement “Course THAT’S ENGLISH!” – a.s. 2021/22.

All’evento, realizzato in collaborazione con l’Academia Linguistica Internacional, parteciperà la dott.ssa Angelica Miguens Azuaga del Centre Exams Manager Cambridge Assessment English.