Reggio Calabria, è giallo concorsi. Ripepi: “al comune non funziona nulla”

17 Dicembre 2022 18:25

In una diretta facebook, il consigliere comunale di opposizione del comune di Reggio Calabria, Massimo Ripepi, è un fiume in piena: “al comune non funziona nulla, è tutto improvvisato e l’amministrazione è assolutamente inefficiente”. “Perchè hanno bloccato i concorsi promessi da anni? C’è una delibera del 19 aprile 2021 in cui Comune e Città Metropolitana decidono di fare il concorso insieme per risparmiare. Poi non si sa più niente, pima si affidano a Formez successivamente si affidano ad una commissione interna per esaminare ma non si capisce da chi è composta. Insomma, le solite promesse non mantenute tipiche di Falcomatà e compagni”, rimarca Ripepi.

“Brunetti è una brava persona, lo conosco da anni, ma gestisce Falcomatà, lui è solo un facente funzioni. Prossima settimana chiameremo nella commissione controllo l’assessore Gangemi per fare chiarezza”, evidenza Ripepi. “Chiedo ai cittadini di darci una mano, di monitorare la situazione e le decisioni che prende l’amministrazione comunale più scarsa della storia. L’unica cosa che funziona a Palazzo San Giorgio è l’ufficio propaganda che gestisce Perri“, afferma in maniera ironica Ripepi.