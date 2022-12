Reggio Calabria balla a ritmo latino: il 16 dicembre il concerto di Dustin Richie

13 Dicembre 2022 11:11

Venerdì 16 dicembre torna il travolgente ritmo latino di Dustin Richie a Reggio Calabria. Il noto cantante e compositore di origine cubana si esibirà in concerto al Coming Up per un evento realizzato grazie all’organizzazione Progetto Salsa di Nino D’Amico, Alberto Campolo, Antonio Paso.

Cantante, compositore e produttore discografico di origine cubana, Dustin Richie ha collaborato con diversi produttori e case discografiche, affermandosi come star internazionale di bachata, appassionando e coinvolgendo con sonorità moderne e un originale stile “urban”, frutto della sua versatilità musicale. Dalla dolce “Se vuelve loca” alla melodica “Vete” sino al ritmo e all’energia di “Lo Mejor de la Vida” e alle famose “Palabras Que Matan”, “Sed de ti”, “Una Luz”, “Tu” e “Mientes”, tra i successi più ascoltati su YouTube, Richie si è sempre contraddistinto per il suo sound inconfondibile.

Sul palco reggino, l’artista porterà le tracce del suo nuovo album “Bachata for the World” per la Premium World Music, tra cui c’è la nota “Mi destino” e non mancherà di far scatenare i fan e gli appassionati accorsi per applaudire uno dei bachateri più in voga del momento con l’ultimo tormentone estivo “Muévete Rico”. “Si tratta di un grande ritorno dell’artista nella nostra città – ha dichiarato Nino D’Amico di Progetto Salsa – dopo il successo avuto nel 2019 e il ‘fermo’ forzato per via della pandemia”.

La presenza di Dustin Richie “di cui siamo onorati – ha proseguito D’Amico – si innesta nella serie di eventi organizzati a Reggio Calabria, con protagonisti del calibro di Pinto Picasso e Rodry-Go che hanno fatto ballare e divertire tutti, confermando la passione sempre più accesa della nostra terra per il ritmo latino”.