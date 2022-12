Reggio Calabria: Alexia incanta il Teatro Cilea nel giorno di Santo Stefano | FOTO e VIDEO

26 Dicembre 2022 21:45

Dopo i successi di Karima, Neri per Caso ed il concerto di Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers nella giornata di Natale, questa sera è stata la volta del live di Alexia sempre in occasione del “Reggio Live Xmas”, il festival natalizio organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La regina della musica dance internazionale degli anni ’90, ha incantato il Teatro Cilea con una super band di otto tra musicisti e coriste, con un nuovo progetto natalizio legato al nuovo album in promozione, con atmosfere anni ’60, ’70 e ’80 e brani di Natale di icone come Stevie Wonder, Darlene Love, John Lennon e molti altri. Uno show che ha ricordato quegli anni, con Happy Days in tv e Grease al cinema.