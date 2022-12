Reggio Calabria, il Commissario provinciale dell’Udc Occhipinti: “si intervenga immediatamente sulla strada Gurnali-Saracinello”

21 Dicembre 2022 17:50

“Non è più tollerabile lo stato in cui versa la strada di collegamento tra Gurnali, Saracinello e Aretina. Cinquanta famiglie rischiano l’isolamento e ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita percorrendo un tratto stradale fatiscente, spesso percorribile soltanto in un senso e privo di barriere protettive nonostante corra anche vicino a una profonda scarpata”.

A sostenerlo è il commissario provinciale dell’Udc Riccardo Occhipinti che chiede all’Amministrazione comunale di attivarsi prontamente per trovare le risorse necessarie alla messa in sicurezza del tratto stradale.

“Si tratta di interventi che vanno considerati urgenti e non differibili – afferma ancora Occhipinti – anche perché ci troviamo all’inizio della stagione invernale e eventuali fenomeni di maltempo potrebbero aggravare ulteriormente la situazione. Esistono diversi progetti di lavori già elaborati e sono stati diversi nel tempo gli appelli dei residenti per mettere in sicurezza la nevralgica strada di collegamento. Aspettare che si verifichi una tragedia – conclude Occhipinti – non sembra davvero condotta che possa essere consentita a un’Amministrazione comunale inefficiente e non in grado di gestire la Città. La speranza è che, almeno stavolta, considerando la gravità della situazione, l’assessorato competente intervenga senza nessun ulteriore ritardo. L’Udc attiverà tutti i canali possibili per farsi portavoce delle necessità dei cittadini del comprensorio”.