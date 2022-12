Reggio Calabria, il Comandante Zucco sul senso unico in Via Padova | INTERVISTA

5 Dicembre 2022 13:52

Da ormai diversi mesi e precisamente da prima dell’estate, la viabilità di Via Padova, nella zona sud della città di Reggio Calabria, è cambiata dopo anni e anni ma questo cambiamento sembra non stia portando i frutti desiderati in quanto ancora parecchi cittadini continuano a percorrere la via nel senso di marcia sbagliato rischiando anche di compromettere la viabilità in loco.

Via Padova è stata resa a senso unico e quindi sarà percorribile soltanto da chi proviene dal Viale Calabria e si dirige verso Via Sbarre inferiori e il Centro Sportivo Sant’Agata, mentre non si potrà più percorrere da sud verso nord.

Negli ultimi giorni quello sulla viabilità di Via Padova è stato un tema caldo e ai microfoni di StrettoWeb, il Comandante alla Polizia Municipale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, ha affermato che: “noi abbiamo fatto una sperimentazione su input di una commissione consiliare. La settimana scorsa in commissione ho dato delle delucidazioni sugli esiti di questa sperimentazione e poi ovviamente la commissione prenderà le sue decisioni e noi da tecnici verificheremo se le decisioni prese dalla commissione siano confacenti a quelle che sono le norme della circolazione stradale o se ci sono altri provvedimenti che vanno assunti”.