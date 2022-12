22 Dicembre 2022 15:18

Da ben 10 giorni, al Cimietro di Croce Valanidi a Reggio Calabria, è per terra la bacheca degli avvisi funebri. Al momento non si conosce il motivo del “crollo”: probabile il forte vento di qualche giorno fa o, ancora peggio, un’auto in retromarcia, sta di fatto che, in questi giorni, nessuno delle autorità competenti (il Comune in primis) si è prodigato per sistemare il danno.