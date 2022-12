Reggio Calabria, buche in via Trabocchetto: “sono lì da mesi, se piove diventano impossibili da evitare” | FOTO

11 Dicembre 2022 13:10

Manto stradale in pessime condizioni, buche di grandi dimensioni e manutenzione assente. Come spesso accade, i cittadini segnalano il disagio, ma sembrano sempre gli unici ad accorgersi del problema. Questa volta il grido di aiuto arriva da via Trabocchetto, a lanciarlo l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti” che denuncia la presenza di alcune buche che mettono in pericolo l’incolumità dei cittadini, specialmente nei giorni di pioggia.

“Molti interventi tardano nella nostra città, ma questo che vi segnaliamo non capiamo perché non debba essere risolto. Le buche nella zona della via Trabocchetto I, altezza dal numero civico 11 al n. 7, sono impossibili da evitare e oltretutto molto pericolose in un giorno di pioggia che le nasconderebbe, per chi dovesse malauguratamente finirci dentro con una moto. – si legge nella nota inviata alla redazione di StrettoWeb – Segnalate anche dal comitato cittadino, da mesi attendono di essere risolte con gran disappunto dei residenti, che per superarle devono porre molta attenzione. Come associazione culturale ci sentiamo obbligati a segnalare ogni problematica in maniera diretta, al fine di sperare in un utile e risolutivo intervento“.