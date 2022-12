Reggio Calabria: Blu Sky cabaret torna in scena con uno spettacolo di beneficenza a favore dell’Hospice | INTERVISTE

torna in scena questa sera dopo la morte di, scomparso lo scorso 1 ottobre a 79 anni, per uno spettacolo di beneficenza a favore dell’Hospicedidal titolo “Due pazzi in vacanza”. L’esibizione si svolgerà alle ore 20.00 presso il teatro San Bruno con il Patrocinio Consiglio Regionale della Calabria.