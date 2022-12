15 Dicembre 2022 15:45

E’ in corso in questi minuti un blitz di Carabinieri e Vigili del Fuoco al Rione Marconi a Reggio Calabria. Numerosi i militari dei Carabinieri e i Vigili del Fuoco impegnati all’interno di edifici del Rione, come possiamo vedere dalle foto a corredo degli articoli, probabilmente per effettuare perquisizioni domiciliari e rilevare eventuali irregolarità.

Seguiranno aggiornamenti