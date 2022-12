Reggio Calabria, a Croce Valanidi a terra la bacheca degli avvisi funebri: “Albanese si dimetta”

23 Dicembre 2022 19:25

Fa discutere la bacheca degli avvisi funebri al Cimitero di Croce Valanidi a terra da ben 10 giorni. Giuseppe Triolo, titolare di un’impresa funebre, scrive: “l’amministrazione comunale tace, mentre la città cade a pezzi! In questa foto c’è la prova di superficialità e incapacità dell’amministrazione comunale. Assessori letteralmente incapaci, un sindaco che non governa niente e nessuno. Una città che va a picco. E aggiungo che non sono in grado neanche di gestire uno dei fattori decorosi più importanti», le tabelle dei necrologi per i nostri cari defunti. Per queste istallazioni volute fortemente da me, erano gli inizi degli anni 2001, unitamente a Giuseppe Agliano, Candeloro Imbalzano, Peppe Scopelliti e tutti gli altri operatori funebri, ci siamo autotassati, in poche parole ogni funerale tutte le ditte versano al Comune la somma di 15,00 euro per l’affissione in dette tabelle e questo costo nasce dal fatto che il Comune si sarebbe impegnato periodicamente alla manutenzione delle stesse, cosa che negli ultimi 10 anni non abbiamo visto. Mediamente ogni anno facendo due conti velocemente alla carlona e al ribasso versiamo, tutti insieme, circa 15mila euro sul cc.p 287896. Non bastano? Ma davvero siamo così coglioni ancora da sopportare tutte queste nefandezze?”, rimarca.

“La cosa che mi dispiace è solo una, e cioè che aldilà della politica poi sono tutti, o quasi, delle brave persone ad uno ad uno, dx e sx, ma come si fa a diventare criminali dopo che si ha una seggiola e uno scranno a Palazzo San Giorgio? Umanamente mi dispiace criticare l’assessore Rocco Albanese perchè lo conosco, in fondo è una brava persona, ma certamente rappresentando lui, come anche gli altri, un Comune fallimentare sotto ogni aspetto, perfino il più elementare, deve accettare oneri e onori ma anche critiche costruttive speriamo …

Da ben 10 giorni, al Cimitero di Croce Valanidi a Reggio Calabria, è per terra la bacheca degli avvisi funebri. Buone Feste a tutti nonostante tutto”, conclude.