6 Dicembre 2022 12:18

Un’auto in versione “cabrio” è stata notata da alcuni passanti questa mattina sulla via Ciccarello a Reggio Calabria. L’auto si trovava davanti le palazzine a Ciccarello e, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, era completamente smontata, senza sportelli e senza altri pezzi e vetri dell’auto tanto da renderla irriconoscibile.