Reggio Calabria, l’Associazione “Noi per Santa Caterina” ringrazia i commercianti per le luminarie

5 Dicembre 2022 12:51

“L’Associazione “Noi per Santa Caterina” ringrazia sentitamente tutti i commercianti del quartiere che hanno risposto all’invito di voler ricreare una gioiosa atmosfera natalizia permettendo di tener vivo lo spirito della festa, offrendo il loro contributo per l’allestimento delle luminarie sulla via Santa Caterina. Questo è un evidente segno che le realtà del posto si stringono intorno all’Associazione per condividere ogni buona iniziativa e per far rinascere nel quartiere il clima di condivisione e d’amore di un tempo. Naturalmente ci si augura che tutta la comunità possa essere contagiata da questo spirito di collaborazione per poter gioire insieme anche delle piccole cose. E’ proprio questo ciò che noi dell’Associazione ci auguriamo: il vivere sereno di ognuno nel rispetto di chi ci sta accanto…”. Così in una nota Giuseppe Serranò, Presidente dell’Associazione “Noi per Santa Caterina”.