Reggio: sabato l’Assemblea Pubblica Piccola Industria di Unindustria Calabria

Sabato 17 dicembre, a partire dalle ore 11:00, nel Salone Confindustria Reggio Calabria, si terrà l’Assemblea Pubblica Piccola Industria di Unindustria Calabria. All’evento, in cui si discuterà di “Fondi Strutturali e d’Investimento Europeo come volano di sviluppo per le imprese calabresi”, parteciperanno: Domenico Vecchio, Presidente Confindustria RC, e Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria, per i saluti iniziali; Daniele Diano, Presidente Pubblica Piccola Industria, Unindustria Calabria, che aprirà i lavori; Antonino Tramontana, Presidente Unioncamere Calabria, e Rosario Varì, Assessore alle Attività Produttive Regione Calabria, che relazioneranno sull’argomento in questione.

Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Baroni, Presidente Piccola Industria Confindustria. Modererà i lavori Eva Giumbo, Giornalista RTV.