Reggio Calabria, “Aspettando il Natale”: il 15 dicembre lo spettacolo di Centro Studio Danza

13 Dicembre 2022 20:00

Il 15 dicembre, a partire dalle ore 17:00, la magia del Natale sarà raccontata dal Centro Studio Danza diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi. Il Comune e la Città Metropolitana di Reggio Calabria hanno infatti scelto di rendere protagonista l’arte per aspettare, rappresentare e vivere il periodo più atteso, più emozionante, più luminoso e più magico dell’anno… e dove c’è arte c’è il “Centro Studio Danza” con la sua direttrice artistica, la prof.ssa Gabriella Cutrupi che, con la sua ormai trentennale esperienza, ha risposto con il suo consueto entusiasmo a coinvolgere i cittadini reggini con lo spettacolo “Aspettando il Natale”.

Pertanto il Comune, la Città Metropolitano insieme al Centro Studio Danza accoglieranno la cittadinanza in Via Sbarre Centrali, nella Piazza San Francesco per emozionarsi a passo di danza e non solo… le allieve si esibiranno, infatti, oltre che nella danza classica, social, modern, hip hop, teatrodanza e danza aerea, anche in teatro, taichi, tango argentino e balli caraibici.