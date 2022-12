Reggio Calabria, arriva la pioggia e inizia l’autoscontro! Altri due incidenti sul raccordo | LIVE

10 Dicembre 2022 15:47

Altri due incidenti stradali si sono verificati sul raccordo autostradale di Reggio Calabria sotto il diluvio di questo pomeriggio di sabato 10 dicembre: dopo quello sulla rampa di accesso al raccordo, altri due sinistri hanno interessato diversi autoveicoli a Modena. Il primo s’è verificato sempre nello svincolo, in uscita (direzione Sud) nella rampa che dalla tangenziale cittadina conduce al popoloso quartiere di Modena. Il secondo, invece, proprio sul raccordo nella opposta carreggiata Nord, dove l’automobile coinvolta è ferma in corsia di sorpasso.

Fortunatamente in alcuno dei due casi si registrano gravi conseguenze per le persone coinvolte. Sul posto sono presenti le pattuglie della polizia stradale e dell’Anas che stanno tentando di regolare il traffico e compiendo i rilievi del caso per garantire la sicurezza pubblica.