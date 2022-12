Reggio Calabria, Antonino Piria: la giovane promessa dei motori dell’ITT Panella-Vallauri

22 Dicembre 2022 10:23

Si può essere un bravo studente e coltivare nel contempo una forte passione per uno sport, dedicandosi ad esso con solerzia ed impegno. E’ questo il caso dell’allievo della classe seconda A del corso di Elettronica dell’ITT Panella-Vallauri, Antonino Piria. Nato a Scilla nel 2008, inizia la sua carriera come pilota da piccolissimo, giocando con i Kart.

Innamoratosi da subito dei motori, inizia a gareggiare con il CONI fintanto che, compiuti 12 anni, prova i primi test in pista con auto da corsa. A 14 anni ottiene il primo importante risultato, facendo il suo esordio in un autodromo. La competizione svoltasi sul circuito di Varano il 27-11-22 vale il podio al giovane esponente della New Generation Racing, nonostante abbia gareggiato con motore 600 cc contro auto di 900 cc.

È stata una bellissima due giorni nella quale è emerso il talento di questo giovanissimo pilota che si appresta a dimostrare le sue elevate capacità nei prossimi impegni della serie ufficiale Predator. Per Antonino Piria il passo successivo, a medio termine, sarà quello di accedere alla Scuola Federale Aci Sport, polo sportivo d’eccellenza del motorismo tricolore giovanile.

“Riguardo al suo impegno scolastico, c’è da dire che è un giovane educato e riservato, che si applica nelle varie discipline, cercando di conciliare lo studio con i periodi delle trasferte. Nello sport è seguito dalla famiglia e in particolare dal papà, di professione meccanico, che lo ha introdotto nel mondo dei motori. – rende noto l’ITT Panella-Vallauri in un comunicato – Ci auguriamo che Antonino possa fare presto il suo ingresso nella scuola nazionale di talenti come pilota, coronando il suo sogno ma non dimenticando il valore dell’istruzione, dando così tante soddisfazioni alla sua famiglia, alla sua scuola e a tutti gli appassionati di questo sport“.