Reggio Calabria, procede l’allestimento natalizio in città: a Piazza Duomo arriva l’albero | FOTO

7 Dicembre 2022 17:29

Hanno preso il via questa mattina e stanno procedendo speditamente, le operazioni di allestimento per il Natale 2022 a Reggio Calabria. Come già annunciato stamattina finalmente si inizia a respirare aria di Natale in città. Questa mattina sono iniziati i lavori di posizionamento delle casette di Natale a Piazza Italia e a Piazza Duomo oltre alle ormai tradizionali casette in legno, è stato installato il maestoso albero che addobba tutta la piazza e che sarà acceso domani, 8 dicembre, alle ore 19.