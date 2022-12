Reggio Calabria, al “Circolo Rocco Polimeni” Federer e i ‘Fab 4’ del Tennis raccontati da Stefano Semeraro

13 Dicembre 2022 18:05

Giovedì 15 dicembre, alle ore 18:00, l’ASD Circolo Tennis Rocco Polimeni ospiterà un imperdibile appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di tennis. Ospite speciale Stefano Semeraro, diretto della rivista di tennis più antica al mondo, “Il Tennis Italiano”. Semeraro, giornalista e commentatore sportivo per diversi e prestigiosi network e giornali, converserà con i presenti in merito ai suoi recenti libri “I Fab Four” e “Il Codice Federer“.

Il primo libro riguarda l’era dei “Fantastici 4”, iconici come i Beatles, eroici come quelli della DC. Federer, Nadal, Djokovic e Murray hanno saputo monopolizzare il rettangolo verde come mai nessuno aveva fatto nell’era moderna, facendo incetta di trofei e Slam. La seconda opera si concentra su Roger Federer, “Il Maestro Svizzero”, che da poco ha scritto la parola fine ad una carriera a dir poco leggendaria fatta di vittorie ed eleganza.