Reggio Calabria, l’A.Gi.Mus. chiude col botto la stagione concertistica 2022: gli appuntamenti natalizi

L’A.Gi.Mus. (Associazione Giovanile Musicale) della Città Metropolitana di Reggio Calabria chiude col botto la stagione concertistica 2022, “La Musica al Centro”, giunta alla sua quarta edizione. Gli eventi, iniziati nel mese di aprile con il concerto per organo “Tra Cielo e Terra”, tenutosi presso la Chiesa degli Artisti di San Giorgio al Corso, si concluderanno nei giorni domenica 18, lunedì 19 e martedì 20 dicembre con tre eventi diversi tra loro, ma tutti di grande interesse artistico: il primo presso la Chiesa di San Paolo, il secondo presso il Teatro San Bruno e l’ultimo presso l’Auditorium dell’Università della Terza Età, tutti a Reggio Calabria.

Prima di entrare nello specifico programma della settimana pre-natalizia è bene ricordare sommariamente i ricchi e variegati appuntamenti che l’associazione reggina, presieduta dal M° Alessandro Bagnato, ha proposto al pubblico nel corso dell’anno: una serie di concerti che si sono tenuti in prevalenza presso l’Università della terza Età, ma anche nei comuni di Gerace e San Giorgio Morgeto.

In particolare, quelli più significativi sono stati proposti rispettivamente l’1 ed il 6 novembre ad una straordinaria cornice di pubblico. Il primo, in occasione della seconda edizione del concerto “In Memoria – Una Voce per Giorgio”, effettuato presso l’ex Convento dei PP. Domenicani di San Giorgio Morgeto, con l’aula liturgica della Chiesa dell’Annunziata colma in ogni ordine di posti,

Evento, ripreso anche dalla TGR Rai Calabria e realizzato, tra l’altro, per ricordare il ventisettenne Giorgio Fazari, tragicamente e prematuramente scomparso all’età di 27 anni nel luglio 2019 a causa di un gravissimo incidente stradale. L’iniziativa, fortemente voluta dalla famiglia del giovane sangiorgese scomparso, dedicata a tutte le vittime della strada, ha voluto anche lanciare un forte messaggio a tutte le istituzioni perché vengano adottati dalle stesse tutti gli interventi necessari per una maggiore sicurezza sulle strade (in particolare la SS. 106 – la cosiddetta strada della morte). Nella serata, oltre il sindaco dr. Salvatore Valerioti ed il parroco don Antonello Sorrentino, registrate le presenze significative dei rappresentanti delle Associazioni Familiari Vittime della Strada, Basta Vittime 106, Domenico Spinella, del presidente regionale del Comitato Paralimpico della Calabria, dell’atleta paralimpica Aurora Esabotini, del comandante della Stradale di Palmi e della Guardia di Finanza.

Il secondo, tenutosi presso l’Accademia del Tempo Libero, ha visto in scena la prima assoluta della “Passione secondo Pasolini”; un concerto il cui soggetto è stato ideato e scritto dai maestri Alessandro Bagnato e Claudio Bagnato, con quest’ultimo che ha meravigliosamente diretto la prestigiosa Orchestra del Teatro F. Cilea di Reggio Calabria, la soprano Ilenia Morabito e la contralto Alessia Giardini, che hanno fatto riecheggiare le celebri note di Bach, Hendel, Pergolesi, Vivaldi, Morricone e Richter.

Un anno, è bene evidenziarlo, che ha visto cementare sempre più il connubio perfetto tra l’A.Gi.Mus e l’Orchestra del Teatro F. Cilea, presieduta dal M° Pasquale Faucitano, in un abbinamento che ha messo in luce le straordinarie qualità artistiche dei due sodalizi.

Il cartellone 2022 (15 eventi in programma) ha visto l’esibizione di artisti e gruppi di primordine: dai chitarristi Antonio Barresi e Claudio Bagnato (direttore artistico dell’A.Gi.Mus. – Sezione di Reggio Calabria) ai pianisti Sergio Puzzanghera, Andrea Francesco Calabrese, Matteo Lattarulo e Alessandro Bagnato, dal coro dei “Claps” a quello “Mater Jubilei”, alla soprano Caterina Francese, la mezzosoprano Tina Galante e al tenore Padre Ofm Giovanni Aitollo, all’Orchestra d’Archi del Teatro F. Cilea.

Tornando alla tre giorni di eventi natalizi, il programma avrà inizio domenica 18 con la prima rassegna corale “Che dduci stu Figghiu”, che si terrà presso la Chiesa di San Paolo subito dopo la S. Messa che sarà officiata, salvo impedimenti, dall’Arcivescovo Mons Fortunato Morrone che, proprio di recente, ha affidato la Parrocchia a don Simone Gatto.

Saranno ben cinque le formazioni corali che hanno aderito all’invito dell’A.Gi.Mus., e precisamente: “Giovani Laudamus” diretti da Marina ed Enza Cuzzola; “Cosma Passalacqua”, diretto da Angela Luppino; “Mater Dei, diretto da Mariaflavia Bellantone e Caterina Zeffiro; Santa Cecilia, diretto da Daniela Ferraro e Marco Cuzzilla e “San Paolo”, diretto da Carmen Cantarella. Un’ensemble di cori che con le loro splendide esecuzioni avranno modo di accogliere, unitamente a tutta la comunità, “Colui che viene” nell’ultima domenica di Avvento, per avvicinarsi e prepararsi sempre di più e meglio nei giorni che ci separano dal Natale. Nell’occasione saranno anche declamate le poesie scritte per l’occasione da Roberto Pirrello.

Proseguirà lunedì 19 presso il Teatro San Bruno, gentilmente concesso dal parroco don Angelo Casile, che ospiterà la scuola di danza Shed Studios by Copacabana, presieduta da Alessandro Mitidieri, che si avvale delle coreografe Mariangela Bagnato e Olena Honcharenko. L’associazione artistica, che da anno miete successi in campo nazionale ed internazionale, presenterà lo spettacolo “La regina delle nevi”, una storia di amicizia, fratellanza e amore tra Gherta e Kai, dove ogni sentimento vero trionfa sempre sul male e la cattiveria, con il corpo di ballo che danzerà sulle musiche composte dal maestro Alessandro Bagnato, che nella sua ultima fatica ha magistralmente diretto l’Orchestra del Teatro F. Cilea al Gran galà della Colonna Sonora.

Dulcis in fundo il 20 l’esibizione del noto, seppur giovane pianista e compositore reggino, M° Antonio Morabito, che proporrà il programma “Un viaggio con Chopin” uno dei più importanti compositori e pianisti del periodo romantico, talvolta definito “poeta del pianoforte”.

Diplomatosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio F. Cilea di Reggio Calabria con lode e menzione d’onore, ha conseguito il Master in Performance al Royal College of Music di Londra ed un master presso il Conservatorio J. Rodrigo di Valencia in Pianoforte, Musica da camera e Direzione di coro. Ha partecipato a masterclass e corsi di alto perfezionamento pianistico con maestri di nota fama ed in giovanissima età ha ottenuto dall’Associazione “UNICRAM” l’onorificenza di “Giovane Artista d’Eccellenza per le Arti Musicali”, esibendosi a Castrocaro Terme nell’ambito della Rassegna “Migliori laureati italiani”. Attualmente continua ad associare all’attività artistica quella didattica, principalmente come Tutor di Pianoforte presso il Royal College of Music, come docente di Pianoforte principale presso il Blackheath Conservatoire e come insegnante di Pianoforte presso la Cardinal Vaughan Memorial School di Londra. È tra gli artisti sponsorizzati dal prestigioso Keyboard Trust.

Un finale di stagione che, pertanto, chiude alla grande la programmazione artistica ed il bilancio 2022 della sezione reggina dell’A.Gi.Mus., grazie all’impegno profuso del presidente Alessandro Bagnato, dal direttore artistico Claudio Bagnato, dal vice presidente Salvatore Silivestro e dal segretario Roberto Pirrello; stagione che è riuscita – seppur non ancora conclusa – a mettere in luce, in un mix di elementi, i giovani talenti emergenti del nostro territorio con affermati musicisti professionisti, che attraverso le loro esibizioni e la bellezza della musica – ma non solo – hanno deliziato, divertito ed emozionato la platea presente, restituendo al pubblico anche un pezzo di socialità smarrita in questi anni di pandemia.