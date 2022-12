Reggio Calabria, Agiduemila lancia il nuovo calendario e presenta il musical “Il Canto di Natale” | VIDEO

9 Dicembre 2022 14:54

Si scaldano i motori in casa Agiduemila, la nota Associazione di Volontariato di Reggio Calabria che ogni anno organizza innumerevoli iniziative che vedono protagonisti i ragazzi della stessa Associazione. Questa mattina, presso la Biblioteca Comunale, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione – alla presenza anche degli Assessori Comunali Calabrò e Delfino – del nuovo calendario 2023 e dello spettacolo che si terrà il 16 dicembre. Il musical, “Il canto di Natale” di Charles Dickens, si svolgerà alle ore 16:30 presso la Fondazione La Provvidenza, in via Trabocchetto I.

A margine dell’evento, ai microfoni di StrettoWeb, è intervenuta la Presidente di Agiduemila Sara Bottari: “ne abbiamo fatti tanti in questi anni di calendari, ma questo è diverso, forse il più significativo, perché è quello in cui abbiamo elencato le attività che facciamo quotidianamente coi ragazzi disabili, attività alle quali noi teniamo tantissimo, perché danno loro la dimensione dell’essere importanti. Attraverso lo spettacolo del 16 daremo un altro senso alla nostra realtà, quello di queste persone di mettersi in gioco”. A seguire, poi, le parole di Giovanna Cogliandro, volontaria dell’Associazione che ha dato anche la parola ad alcuni protagonisti del musical, Rita, Antonio e Franco. Quest’ultimo, come si può vedere dal video in basso, ha invitato tutti allo spettacolo del 16.