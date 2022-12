Reggio Calabria, in città finalmente si inizia a respirare aria di Natale | FOTO

7 Dicembre 2022 13:07

Sono iniziate questa mattina le operazioni di allestimento per il Natale 2022 a Reggio Calabria. In città da giorni si è scatenata la protesta di tanti che facevano notare come non ci fosse ancora nessun simbolo del Natale e come Reggio fosse completamente spoglia nonostante fossimo quasi a metà dicembre. Finalmente però questa mattina la città ha iniziato a vestirsi a festa e, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, si sta procedendo al posizionamento delle caratteristiche casette di Natale collocate a Piazza Italia e a Piazza Duomo e all’allestimento delle luminarie attorno alla facciata di Palazzo San Giorgio.

Nel pomeriggio sveleremo ulteriori dettagli su come Reggio Calabria vivrà il Natale 2022 e sugli eventi in programma per la Festa di Babbo Natale tanto attesa da grandi e piccini.