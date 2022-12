Reggio Calabria, acqua verde e non solo: altra segnalazione sullo “scempio” del Waterfront | FOTO

29 Dicembre 2022 10:57

Esiste solo da un anno e mezzo eppure, per come è tenuto (anzi trascurato), sembra sia presente da decenni. Il riferimento è al Waterfront e, soprattutto, alle condizioni della cascata, di cui avevamo già scritto qualche settimana fa. Il colore dell’acqua, un verde sporco e mal curato, segnala un degrado che a queste latitudini è purtroppo normalità. In tal caso, invece, emerge la classica “storiella”: il problema, spesso, non è realizzare o inaugurare un’opera, ma saperla curare attraverso un’attenta e ordinata manutenzione. Nel caso specifico, l’acqua limpida che abbiamo visto nel giorno dell’inaugurazione (maggio 2021) – e che è rimasta davvero per poco – non è mai stata filtrata a dovere, non favorendo un ricircolo che nel frattempo è stato riempito da detriti di ogni tipo. A corredo dell’articolo le immagini dell’ennesima segnalazione di un cittadino.