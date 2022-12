Reggio Calabria: a Piazza Duomo l’accensione dell’Albero e l’apertura del villaggio di Natale | FOTO e VIDEO

8 Dicembre 2022 20:31

Si è svolta questa sera a Reggio Calabria, nel giorno dell’Immacolata, la cerimonia di accensione dell’Albero di a Piazza Duomo e l’apertura del villaggio di Natale con musiche tradizionali e animazione per bambini. Al tradizionale evento hanno preso parte numerosi cittadini, i rappresentanti di Palazzo San Giorgio, della Città Metropolitana e Mons. Fortunato Morrone. Dopo la presentazione, nella giornata di ieri, del calendario di eventi e manifestazioni pubbliche previsti per il periodo natalizio, questa sera il via ufficiale al periodo dell’anno più amato dagli italiani.

Accorato appello di Mons. Morrone: “riaccendiamo la passione per la nostra città, ognuno deve fare la sua parte senza tirarsi indietro. La parola magica è insieme”. Carmelo Versace, sindaco f.f. della Città Metropolitana, chiede “scusa ai reggini se a volte come istituzioni non riusciamo a fare quanto dovremmo”, augurando “buone feste a tutti in particolar modo al popolo dell’Ucraina ed ai malati”. Per il sindaco f.f. di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, “la città è viva, dobbiamo credere di più in quello che facciamo e remare tutti dalla stessa parte. L’Albero in questa piazza è simbolo di speranza”.