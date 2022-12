Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la presentazione del Gran Concerto di Capodanno

27 Dicembre 2022 12:32

Sono decine gli eventi promossi dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per le festività natalizie. Dopo i live di piazza Italia, con Karima, i Neri per caso e i cori gospel di Eric Waddell & The Abundant Life Singers, e poi la grande festa al Teatro Cilea con la regina della pop-dance anni 90 Alexia, l’Ente di Palazzo Alvaro prepara i fuochi d’artificio in musica per il fine anno.

A fianco alla ricca programmazione di eventi sul territorio metropolitano, su tutti le esibizioni di Enrico Ruggeri a Gioiosa Jonica e Clementino a Cinquefrondi il 28 dicembre, Le Vibrazioni a Palmi il 29 dicembre, sono infatti previsti in città per il 31 dicembre e l’ 1 gennaio i live in piazza Italia di Joe Bastianich con La Terza Classe e Nino Frassica & Los Plaggers Band. Mentre il Teatro Cilea si prepara a riaprire presto le sue porte con il Festival Metropolitano della Comicità, previsto per il 29 e 30 dicembre, e poi il gran finale con il Gran Concerto di Capodanno previsto per l’ 1gennaio alle 18.00 nella splendida cornice del Teatro cittadino.

I dettagli di questo evento saranno presentati domani mercoledi 28 dicembre alle ore 10.30 nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro alla presenza del Consigliere delegato alla Cultura Filippo Quartuccio, del Direttore dell’Orchestra del Teatro Francesco Cilea Alessandro Tirotta e di alcuni musicisti che saranno protagonisti del concerto.