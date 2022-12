Reggio Calabria, 10 mila arrivi da fuori per l’Inter: 2 ore di coda per il Granillo, incidenti e caos totale sulle strade | FOTO

22 Dicembre 2022 17:20

E’ un pomeriggio di caos totale nel centro di Reggio Calabria: un enorme afflusso di tifosi e appassionati di calcio proveniente da fuori città (in alcuni casi persino da Puglia e Sicilia, e in grandissima prevalenza da cosentino, catanzarese e dal resto della Calabria) sta mandando letteralmente in tilt la città. Oltre diecimila persone hanno raggiunto oggi Reggio Calabria per assistere all’amichevole tra le due squadre allenate dai fratelli Inzaghi, la prima volta dell’Inter allo stadio Granillo dopo 14 anni. Un appuntamento molto importante dal punto di vista sportivo e anche economico per l’indotto che determina in città, e che sia di buon auspicio affinché la Reggina possa tornare presto in serie A e vivere quotidianamente questi palcoscenici.

Ma è anche un test per la gestione dell’ordine pubblico, della sicurezza e della viabilità. Che una big del calcio italiano non arrivasse a Reggio da 14 anni si vede nelle ripercussioni che l’evento sta provocando in una città evidentemente impreparata a gestire queste situazioni. Abbiamo 3 chilometri di fila dallo svincolo delle “Bretelle” (Reggio Centro) fino all’inizio del viale Galileo Galilei transennato al traffico per la partita. Ci sono oltre due ore di fila per arrivare al Granillo: in tanti non riusciranno a farcela per il fischio d’inizio.

Numerosi gli incidenti stradali che si stanno verificando sul raccordo autostradale e nelle vie secondarie, con pesantissime ricadute sulla viabilità tra il centro storico e la zona Sud della città, dov’è impossibile muoversi in auto e migliaia di automobile sono ferme in fila a motori spenti. La concomitanza tra una partita così attraente proprio nel penultimo giorno feriale prima di Natale ha determinato il mix perfetto per congestionare la città a causa dell’enorme mole di persone in movimento.