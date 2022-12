Reggina, Taibi a tutta sul mercato. Da Santander a Fabbian e ai portieri: “ecco la verità”

26 Dicembre 2022 17:57

“E’ evidente che la squadra ha fatto un grande girone d’andata, ora si devono fare meno danni possibili. Abbiamo già le idee chiare e vedremo dove si può intervenire, se qualcosa va fatta è per rinforzarci, altrimenti rimaniamo così. In questi giorni parlerò col mister”. Così a Radio Antenna Febea il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi, che parla di mercato e va più nello specifico sui singoli: “Santander? Ci aspettavamo qualcosa di importante da lui, ma tra infortuni e cali di condizione non è riuscito a rendere. Parleremo anche di lui col mister per valutare se può darci una mano o meno. Non tutte le ciambelle escono col buco, sia lui che Obi non hanno reso per nulla e ora valuteremo la loro condizione. Abbiamo bisogno del miglior Santander e del miglior Galabinov, a volte avremo bisogno di due punte, o recuperiamo loro o dovremo intervenire”.

“Fabbian via a gennaio? Impossibile. Al 100% rimane con noi. Nessuno, neanche l’Inter, mi ha chiesto di lui. Atalanta? Tante cose si dicono, a volte si azzeccano e altre volte si spara a caso. Ce ne sono altri, come Bouah, che valuteremo se mandare da qualche parte o no, non vogliamo lasciarlo un anno senza giocare. A destra può giocare anche Loiacono o Cionek. Il portiere? Se ne è parlato tanto. Colombi e Ravaglia sono due buoni portieri, bisognerà parlare col Bologna per Ravaglia, perché per le gerarchie e secondo e resta da capire se vogliono che giochi. Se mi sto guardando attorno? Mi guardo sempre attorno…”