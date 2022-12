Reggina, Taibi si sbilancia sul mercato: “abbiamo le idee chiare”. E fissa una data

19 Dicembre 2022 22:46

A margine dell’undicesima edizione del Festival del Calcio Italiano, in corso a Salerno, TMW ha intercettato il DS della Reggina Massimo Taibi, che ha parlato di diversi argomenti: “onestamente non ci aspettavamo di essere a questo punto della classifica – ha detto – pensavamo di aver allestito una buona squadra, ma contando queste corrazzate non credevo di essere secondo in classifica. Il segreto? La società che ci sostiene molto, un allenatore importante, un grande staff e grazie anche ai ragazzi che si sono integrati subito nonostante siano arrivati alla spicciolata. Mister Inzaghi è un allenatore da Serie A, un lusso per questa categoria e lo sta dimostrando”. Taibi ha anche aggiornato circa le condizioni di Menez: “ha avuto questo malore a fine primo tempo che ci ha un po’ preoccupati.. L’ho visto stamattina, sta abbastanza bene”.

E poi l’attenzione si sposta al suo rinnovo e al calciomercato, dove il DS si sbilancia: per il mio rinnovo “stiamo parlando, ci penseremo dopo il 26, ora pensiamo all’Ascoli. C’è tempo per far tutto”. Sul mercato, invece, “il 26 tireremo le somme, abbiamo un po’ di idee già abbastanza chiare. In questo momento non è giusto far nomi per rispetto di chi è con noi, dal 27 a bocce ferme cercheremo di muoverci dove noi pensiamo di doverci rinforzare”. E poi la battuta finale: “io di essere al mare, è due anni che non faccio vacanze…”.