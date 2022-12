Lui incanta la Reggina, lei rimane incantata da Reggio. Lady Inzaghi confessa: “pazza di te” | FOTO

4 Dicembre 2022 20:12

Ormai lo abbiamo capito, eppure fa ancora una certa impressione. Cosa? Che Inzaghi e famiglia, inclusa Angela Robusti, siano innamorati di Reggio Calabria. Non è una frase fatta, perché basta vivere la quotidianità per capirlo. L’allenatore amaranto sta incantando città e tifosi con una super Reggina, la sua dolce metà dalla città si è invece fatta incantare. Lo si era percepito sin da subito, in quei primi giorni sullo Stretto questa estate, ma poi tutto è continuato con le iniziative, i messaggi social e i messaggi d’amore. Oggi, mentre Superpippo sbancava Brescia con una super prestazione, Angela Robusti postava una Instagram Story con la foto dello Stretto e una scritta da brividi: “pazza di te, Reggio”.