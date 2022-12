Reggina, le prime parole di Sapienza: “si comincia, ecco perché ho scelto l’amaranto”

3 Dicembre 2022 13:51

A Reggio da qualche giorno, ufficioso per un po’, ufficiale da ieri mattina: la Reggina si è affidata all’ex Milan e Inter Giuseppe Sapienza per il ruolo di Diretto Generale della comunicazione. Tramite i social, il giornalista si è presentato a città e tifosi: “Avventura, scommessa, sfida. Sono solo parole banali quando vengono gettate di fretta al vento, senza cuore e senza mordente. Qui a Reggio Calabria invece di cuore ce n’è molto. Ha colore amaranto e vibra di passione, calore, amore. Forse è per questo che sono stato scelto dalla Reggina di Saladini e Inzaghi. Ed è per questo che nel Club, a partire dal presidente Marcello Cardona, ho trovato accoglienza, competenza, entusiasmo e tanta voglia di crescere insieme. Le stesse mie. Con orgoglio ed emozione: Forza Reggina, si comincia!”, ha scritto.

Benvenuto, dunque, e in bocca al lupo alla nuova figura della società amaranto, una componente senza dubbio esperta e tra le migliori nel suo campo.