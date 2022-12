Reggina, batosta casalinga per la Primavera: è crisi. Il Pescara vince 5-0: quarto stop di fila

3 Dicembre 2022 14:32

La Reggina Primavera non sa più vincere. Anzi, non sa più andare a punti. Dopo un inizio di stagione incoraggiante, che faceva presagire a un cambio di tendenza rispetto alle ultime annate negative, la squadra di Ferraro è entrata ora all’interno di una spirale negativa che l’ha condotta dritta dritta in penultima posizione. Oggi, al Sant’Agata, pesantissima batosta interna: contro il Pescara il match è terminato sul punteggio di 0-5, risultato che fa seguito al 3-0 di Monopoli e alle precedenti due sconfitte. Nelle ultime quattro sfide, solo stop. Da capire i motivi di questa inaspettata involuzione, l’obiettivo ora è di cercare di evitare la retrocessione in Primavera 3. Di seguito il tabellino della partita odierna.

PRIMAVERA 2 GIRONE B, 11ª GIORNATA

REGGINA-PESCARA 0-5

Marcatori: 12′ Amore, 28′ Mehic, 49′ Dagasso, 57′ rig. Amore , 74′ Casciano.

Reggina: Lagonigro, Romeo (59′ Latella), Saba (80′ Maressa), Serra (72′ Polimeni), Nardo, Paura, Malara (46′ Attici), Zucco, Monteleone (72′ Lofaro), Perri, Passarelli. In panchina: Summa, Magliano, Magri, Perrotta. Allenatore: Francesco Ferraro.

Pescara: Barretta, Staver, Colazzilli, Lodovici, Colarelli (68′ Diabate), Postiglione (68′ Braccia), Amore (75′ Gatto), Dagasso, Patane (75′ Zeppieri), Scipioni, Mehic (60′ Casciano). In panchina: Servalli, Aloisi, Cappello, Balleello. Allenatore: Ledian Memushaj.

Arbitro: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Assistenti: Emanuele Bocca di Caserta e Ivan Catallo di Frosinone.

Note – Ammoniti: Romeo (R), Postiglione (P), Lodovici (P). Calci d’angolo: 2-2.