Reggina, Obi operato per mettere fine al calvario infortunio: l’esito dell’intervento

10 Dicembre 2022 15:32

E’ stato uno dei primi nuovi arrivi dell’era Saladini, corteggiato a distanza di un anno, e sarebbe dovuto essere uno dei punti fermi della Reggina di Inzaghi. Lo sfortunato Joel Obi, però, il campo lo ha visto pochissimo. Un infortunio ad inizio preparazione lo ha lasciato fuori dal rettangolo verde per mesi. Poi, quando sembrava essere arrivato il momento del rientro, a qualche settimana dal (presunto) recupero e da qualche minuto da subentrato, nuovo stop per il centrocampista ex Inter e Chievo.

E così, adesso, è arrivata l’operazione mettere fine al calvario infortunio e ridurre i tempi. “La Reggina comunica che il calciatore Joel Obi è stato sottoposto a intervento chirurgico per la lesione del retto femorale della gamba destra. L’intervento, tecnicamente riuscito, si è reso necessario anche per accelerare i tempi di recupero da questo infortunio”, si legge nella nota ufficiale del club amaranto.