La Reggina e Inzaghi su Sky, dagli elogi di Caressa e Bergomi all’agente di Fabbian: “mi ha sfinito…”

12 Dicembre 2022 00:05

Riflettori puntati sulla Reggina. Domenica speciale per la squadra amaranto, non solo per la vittoria a Como, ma anche per la presenza di diverse personalità della sfera del club nelle tv nazionali più importanti. Da Taibi a Sportitalia a mister Inzaghi a Sky Calcio Club, nel talk insieme a Caressa, Bergomi, Costacurta e Marchegiani. Tanti elogi dai presenti non solo a Pippo ma anche alla Reggina attuale e alla piazza di Reggio. “Sono andato a Modena e Parma, ma oggi a Como gli ho portato bene. Poi ci sono interessi di famiglia”, la battuta di Bergomi, che è il padre della fidanzata di Gori, attaccante amaranto.

“Avete un numero di tifosi impressionanti, vi seguono. E’ vero che ci sono i calabresi in tutta Italia, ma tanti vengono anche da Reggio”, ha rimarcato Caressa. “Diamo il merito a Saladini, che ha preso una proprietà che stava fallendo. Mi piace come sto facendo adesso a Reggio”, le parole di Inzaghi, che poi parla di Fabbian e svela un aneddoto sulla trattativa: “è un 2003 che ha fatto 5 gol da mezz’ala, è chiaro che con noi le mezz’ali si esaltano. Io non lo conoscevo, il suo procuratore mi ha sfinito, mi ha detto che per come giocava poteva tornarmi utile e così io l’ho messo a Genova sin da subito in Coppa Italia. Costruzione di gioco? Qui è la prima volta che non parto dal basso”, afferma quando gli fanno notare che la Reggina è una delle squadre che costruisce di meno dal basso e che verticalizza tanto. “Io non vado a forzare una cosa se non riesco a farla bene. Quest’anno, però, non è che non riusciamo a farla bene, è che abbiamo mezz’ali che saltano e quindi giochiamo così. Abbiamo degli esterni che prediligono avere campo e appena possiamo cerchiamo la verticalizzazione. Abbiamo alzato anche il possesso perché le squadre hanno capito e ci lasciano meno spazio”.