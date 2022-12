Gli occhi dell’Italia su Reggina-Inter, Saladini: “orgoglio per Reggio Calabria e per tutti i calabresi”

22 Dicembre 2022 16:02

A Reggio Calabria si torna a respirare aria di Serie A. Questa sera, l’Oreste Granillo aprirà le sue porte per ospitare una sfida amichevole, ma dal dolce sapore dell’amarcord che riporta alla mente le sfide di un passato glorioso e la speranza che possa tornare a essere la consuetudine di un futuro non troppo distante. A Reggio Calabria sbarca l’Inter, vice Campione d’Italia in carica.

Test match importante per i nerazzurri che, dopo la pausa Mondiale, cercano di trovare la forma migliore in vista della ripresa della Serie A nei primi giorni di gennaio. Per la Reggina una sfida da onorare, contro una delle squadre più blasonate del calcio italiano. Una giornata in cui il club amaranto e la città di Reggio Calabria sono al centro dell’attenzione sportiva nazionale. Guai a definirla solo una semplice ‘amichevole’.

“Reggina-Inter… un’emozione indescrivibile“. Sono le parole del patron Felice Saladini che ha commentato così la sfida ai microfoni di SportMediaset. “Oggi festeggiamo un momento importante, di grande orgoglio per i reggini e i calabresi. La città di Reggio Calabria sta rispondendo in modo egregio a questa nuova Reggina, a un club che è il loro club. Noi siamo super contenti di quello che i reggini ci stanno dimostrando. – ha dichiarato – Penso a quanto è grande l’opportunità di sviluppo per il brand Reggina. Penso ai giovani, penso al territorio, alla digitalizzazione. Questi sono i veicoli sui quali voglio continuare ad investire per far grande la Reggina“.

Reggina-Inter sarà anche il derby dei fratelli Pippo e Simone Inzaghi, allenatori delle due formazioni. Il patron Saladini ha raccontato il proprio rapporto con il tecnico amaranto aggiungendo anche una simpatica battuta: “sono contento, sono orgoglioso di aver portato Pippo Inzaghi a Reggio Calabria. Il nostro è un rapporto umano, di rispetto, di stima. Anche il figlio di Pippo, il piccolo Edo, fa parte dei nostri e saperlo è una grande soddisfazione!“.