Reggina-Inter 0-1: vantaggio nerazzurro, Dzeko la mette dentro da corner | LIVE

22 Dicembre 2022 18:38

Il derby dei fratelli Inzaghi, un’amichevole di lusso, un antipasto del Natale, un anticipo (si spera) della prossima stagione. Chiamatela come volete, ma Reggina-Inter è “una di queste cose” oppure “tutte queste cose”. Dopo 14 anni, seppur solo per una sfida amichevole, torna al Granillo una sfida che si è giocata ogni anno per 10 stagioni quasi ininterrottamente. Ai nerazzurri servirà per rimettere benzina nelle gambe in vista della ripresa del torneo a gennaio dopo il lungo stop Mondiale, agli amaranto per rendere visita a una big, riempire il Granillo e rinsaldare i rapporti con la società milanese. StrettoWeb è in diretta dal Granillo per seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, dalle formazioni ufficiali al commento post gara.

Reggina-Inter, cronaca testuale live

80′ – Gol dell’Inter! Corner, Dzeko salta più in alto di tutti e batte Ravaglia! Il bosniaco si è rivelato essere il più pericoloso dei suoi per tutto l’arco del match.

79′ – Piattone di Gosens da fuori, Ravaglia respinge in corner!

75′ – Quattro cambi per Inzaghi: dentro Di Chiara, Rivas, Agostinelli e il giovane Zucco.

68′ – Quarto cambio per Inzaghi: esce capitan Loiacono, che lascia la fascia a Crisetig, ed entra Thiago Cionek.

67′ – L’Inter sfiora il vantaggio: Dzeko lavora sulla destra, palla dentro, Acerbi non ci arriva per un soffio, sarebbe bastato il tap-in a porta vuota.

64′ – Poco da segnalare in questa fase: la Reggina tiene senza strafare. E infatti l’Inter cambia: entrano Gosens, Gagliardini e Darmian.

51′ – Grande occasione per la Reggina! Cicerelli salta l’avversario dal suo lato e va sul fondo, sulla respinta è pronto Giraudo, che al volo di sinistro impegna Onana, il quale manda in corner.

46′ – Comincia la ripresa di Reggina-Inter: tre i cambi per Inzaghi, che inserisce Dutu, Fabbian e Santander per Gagliolo, Majer e Gori. Prima presenza al Granillo, seppur non in campionato, per “l’armadio” ex Bologna, che non si è praticamente quasi mai visto sin dal giorno del suo arrivo.

SECONDO TEMPO

45’+1 – Cosso fischia la fine del primo tempo: Reggina-Inter 0-0. Gli amaranto tengono alla grande. Nerazzurri, ovviamente, di altra categoria col pallone tra i piedi, ma quando c’è da accelerare è evidente la differenza di tenuta fisica: la squadra di Simone Inzaghi non gioca da un mese, quella di Pippo va a mille da settimane.

45′ – Un minuto di recupero assegnato dall’arbitro.

42′ – Miracolo di Ravaglia! Lukaku svetta più in alto di tutti, ma il portiere ci mette la manona. Tutti i pericoli dell’Inter arrivano dalla fascia destra amaranto sull’asse Di Marco-Bouah. Il terzino amaranto sta soffrendo di più di Giraudo dall’altra parte, ma Di Marco è anche un cliente più ostico di Bellanova.

36′ – Ancora Dzeko, ma il suo piattone finisce a lato. Il bosniaco, finora il più pericoloso dei suoi, è stato servito da Barella sulla sinistra. Nel frattempo al Granillo parte la ola.

33′ – Dzeko di testa su corner, la palla sfiora il palo!

31′ – Gara abbastanza bloccata: la Reggina si difende senza affanni, l’Inter ha una condizione chiaramente non al 100% per via della pausa. Le occasioni al momento latitano. Da segnalare un Barella abbastanza carico e un po’ polemico verso l’arbitro reggino Cosso, reo secondo il centrocampista di aver chiamato qualche fallo di troppo.

20′ – Lukaku da fuori, Ravaglia respinge!

15′ – Dzeko raccoglie palla da sinistra, Ravaglia incerto sull’uscita, poi il piattone del bosniaco è alto.

10′ – La prima occasione è per la Reggina! Majer dalla destra dopo il corner, Gagliolo svetta ma Onana respinge. Amaranto a un passo dal vantaggio!

8′ – Primo corner per la Reggina, lo guadagna Ricci.

4′ – Nonostante l’avversario, nonostante l’amichevole, e nonostante un 11 titolare rivoluzionato, l’atteggiamento amaranto è il solito. La squadra di Pippo Inzaghi prova a stare compatta, corta e non troppo bassa. Per chi arrivasse in questo momento, e non sapesse nulla della gara, penserebbe che si tratti di una partita di A, in tutto e per tutto, dal campo agli spalti.

1′ – Si parte! Comincia l’amichevole di lusso tra Reggina e Inter! Tenuta di casa per gli amaranto, nerazzurri invece in bianco.

PRIMO TEMPO

Reggina-Inter, prepartita

Al Granillo è una festa, inutile ribadirlo ancora: un muro di tifosi è presente nella parte bassa della Tribuna coperta, pronto a salutare i calciatori che escono dal tunnel. Presenti a bordo campo i dirigenti delle due squadre; la guest star è invece Nicolò Barella, acclamatissimo al suo ingresso in campo e costretto a fermarsi coi raccattapalle che chiedevano selfie e autografi.

Reggina-Inter, le formazioni ufficiali

Simone Inzaghi schiera praticamente la squadra titolare, ha ovviamente bisogno di mettere minuti e benzina nelle gambe in vista della ripresa dopo il lungo stop mondiale. Pippo Inzaghi, invece, cambia quasi tutti, ad eccezione di Gagliolo, che non aveva giocato contro il Bari per squalifica, e Majer. Assenti Pierozzi, Camporese, Hernani, Lombardi e Menez. C’è invece Santander, in panchina.

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Bouah, Loiacono, Gagliolo, Giraudo; Majer, Crisetig, Liotti; Ricci, Gori, Cicerelli. In panchina: Aglietti, Colombi, Cionek, Di Chiara, Dutu, Paura, Agostinelli, Fabbian, Zucco, Canotto, Rivas, Santander. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Inter (3-4-1-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Bellanova, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Calhanoglu; Dzeko, Lukaku. In panchina: Cordaz, Brazao, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Asslani, Darmian, Curatolo, Carboni, Fontanarosa, Stankovic, Biral. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Gaetano Massara di Reggio Calabria e Federico Longo di Paola.