Reggina-Inter, il dato definitivo degli spettatori presenti: grandi numeri al Granillo

22 Dicembre 2022 18:57

15.525. Questi gli spettatori presenti al Granillo per Reggina-Inter. Qualche unità in meno rispetto a sabato sera, quando per il match contro il Bari lo stadio reggino faceva registrare il record di presenze stagionali, anche se in quel caso erano circa un migliaio i tifosi biancorossi e circa 14 mila gli amaranto. Oggi, invece, il dato è “mischiato”, considerando la presenza di tanti interisti sparsi un po’ per tutto l’impianto, dal settore ospiti alla Curva Nord. Presenza reggina, invece, in Curva Sud, con gli ultras amaranto che non fanno mancare il proprio apporto.