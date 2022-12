Ora è ufficiale: Reggina-Inter al Granillo dopo 14 anni! Prelazione per gli abbonati: info sulla prevendita

1 Dicembre 2022 18:00

“Quattordici anni dopo. Passato, presente e futuro. Reggina ed Inter tornano in scena allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, giovedì 22 dicembre alle ore 18:00, per un evento che porterà con sé momenti indimenticabili e forti emozioni”. E’ così che la Reggina annuncia ufficialmente l’amichevole contro l’Inter. La sfida, che ritorna a Reggio dopo 14 anni, vedrà sfidarsi i fratelli Inzaghi. La notizia era già nell’aria da settimane ma si attendeva soltanto l’ufficialità, arrivata adesso tramite i canali ufficiali amaranto. Nella stessa nota, il club comunica tutte le info relative alla prevendita, con tanto di prelazione per gli abbonati e orari e prezzi dei biglietti. Eccole di seguito.

Prelazione per gli abbonati

Il club riserverà, ai tifosi in possesso di abbonamento per la stagione 2022/23, una fase di prelazione per l’acquisto del tagliando, nei giorni e negli orari di seguito indicati:

STADIO ORESTE GRANILLO (LATO TRIBUNA OVEST)

Venerdì 2 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (no stop);

Sabato 3 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (no stop);

Domenica 4 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (no stop).

REGGINA OFFICIAL STORE (CORSO GARIBALDI, 505)

Venerdì 2 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

Sabato 3 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;

Domenica 4 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche sul portale VivaTicket.

Vendita libera

Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati, a partire dal pomeriggio di lunedì 5 dicembre sarà attiva la vendita libera per tutti i settori dello stadio Oreste Granillo. Nei prossimi giorni saranno comunicati date e orari. Per quanto concerne le richieste di accredito per gli operatori dell’informazione, seguirà comunicazione nella giornata di lunedì 5 dicembre. Di seguito i prezzi.