Inter, l’ex Acerbi elogia la Reggina. Poi la battuta su Favasuli e quella su un ritorno in futuro: “sempre detto…”

Era il grande ex dell’amichevole di lusso odierna tra Reggina e Inter. Francesco Acerbi una decina d’anni fa ci è passato da qui. In riva allo Stretto un anno, ma che anno. Pilastro difensivo, felice scoperta e Serie A sfiorata con Atzori. Con quel pensiero comune tra i tifosi amaranto: “presto lo vedremo in Nazionale”. Il difensore nerazzurro, alla fine, non ha solo conquistato la Nazionale, ma anche l’Europeo, con gli azzurri, nella magica notte di Wembley nel 2021. Oggi, dopo il match del Granillo, ha parlato in zona mista: “nel primo tempo non siamo stati brillantissimi, dobbiamo fare qualcosa in più soprattutto sui movimenti e sull’aggredire quando hanno palla gli altri”.

E poi elogia la Reggina: “la seguo sempre, quest’anno sta andando benissimo e spero possa fare qualcosa di straordinario, perché questa città lo merita, io sono il primo tifoso. Oggi mi ha fatto una bella impressione, è compatta, viva, corta, pressa, è in salute e infatti ci ha messo anche in difficoltà. Ritornare in amaranto prima di chiudere? Ho sempre detto di sì. Da quando sono andato via l’ho sempre detto. Cosa ho detto al dottore Favasuli? Che si è ringiovanito, conosco tanto persone qui e sono contento, è sempre un piacere rivedere tante persone. Qui ho passato un anno meraviglioso, peccato non essere andati in Serie A”. Di seguito l’intervista completa.