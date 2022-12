Reggina-Frosinone, per i bookmakers favoriti gli amaranto: le quote su risultato e marcatori

7 Dicembre 2022 15:47

E’ giorno di festa, ma per l’Italia calcistica il match più importante di domani è Reggina-Frosinone. Per forza di cose, occhi puntati sul Granillo: senza Mondiale, senza Serie A, l’intera giornata è dedicata alla cadetteria e in primis allo scontro tra prima e seconda, staccate di tre punti, davanti ad uno stadio che si prospetta infuocato. Nella sfida tra i due tecnici campioni del Mondo Inzaghi e Grosso, le quote degli esperti di Olybet.it premiano la Reggina, avanti a 2,63 contro il 3,03 del segno “2”. Sale invece a 3,13 il pareggio, come nel precedente della scorsa stagione. Nella sfida tra le due migliori difese della Serie B, in quota prevale l’Under 2.5, a 1,70, sull’Over 2.5 proposto a 2,17.

Per quanto riguarda invece i possibili marcatori del match, si gioca a 3,50 la rete del francese della Reggina Jeremy Menez, a quota 4 reti in campionato, come l’attaccante ospite Samuele Mulattieri, anche lui offerto a 3,50 volte la posta.