Reggina-Frosinone, sale ancora il numero dei biglietti venduti. E Inzaghi “carica” sui social

7 Dicembre 2022 18:05

Il ritmo è quello: circa 3 mila al giorno. E così continua a salire il numero di tagliandi staccati per il super e attesissimo big match di domani al Granillo (ore 15:00) tra Reggina e Frosinone. Ieri sera si è chiuso intorno alle 10 mila, ad oggi invece è superiore ai 12.500. Entro stasera si arriverà probabilmente a 13 mila circa, e cioè 9 mila biglietti venduti che si sommano agli oltre 4 mila abbonati. Con tutta la mezza giornata di domani, è possibile che si arrivi ai numeri di Reggina-Genoa e Reggina-Cosenza.

Nel frattempo, non manca l’apporto e l’incitamento – ormai un habitué, quasi un must – da parte di mister Inzaghi. L’allenatore amaranto sui social è sempre molto attivo e, alla vigilia di gare casalinghe, invita sempre tutti a riempire il Granillo. Lo ha fatto immediatamente dopo il successo di Brescia, ha continuato a farlo in questi giorni e prosegue ancora adesso, attraverso le Instagram Stories. Vuole che domani il Granillo sia una bolgia, anche e più del solito, per trasmettere quella carica di cui lui si nutre e si è sempre nutrito, trasmettendo lo stesso sentimento alla squadra.