Reggina-Frosinone, Grosso: “giocata grande partita, vittoria meritata” | VIDEO

8 Dicembre 2022 17:32

“Abbiamo fatto una grande partita, contro un grande avversario e a cui ribadisco i complimenti. La vittoria è meritata, i 3 punti sono molto importanti, ma non si può mai abbassare la guardia. Oggi non abbiamo subito niente e abbiamo creato molto, vincere così dà un bel peso e una bella risonanza, ma è importante tenere i piedi per terra. Sono contentissimo di essere il tecnico del Frosinone, una società seria e lungimirante. L’obiettivo quotidiano è dare il meglio valorizzando il materiale a disposizione. Noi anche abbiamo cambiato tantissimo questa estate, tanti ragazzi sono andati e altri tra esperti e giovani sono arrivati per darci una mano. Sono ambizioso come tutti, cercheremo di toglierci più soddisfazioni possibili”. Così il tecnico dei ciociari Fabio Grosso al termine di Frosinone-Reggina direttamente dalla sala stampa del Granillo.