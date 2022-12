Reggina-Frosinone, Gagliolo: “hanno vinto con merito, dobbiamo fargli i complimenti” | VIDEO

8 Dicembre 2022 17:43

“Loro hanno approcciato meglio, dobbiamo fargli i complimenti, hanno meritato. Noi non abbiamo fatto la nostra miglior partita, analizzeremo la gara col mister. Siamo andati in svantaggio e loro sono stati bravi a chiudersi, a venirci in pressione e non siamo stati bravi a trovare le nostre soluzioni. A Venezia siamo stati bravi a ribaltarla, oggi no perché forse loro hanno messo più agonismo e concentrazione di noi. La percezione è che non riuscissimo ad arrivare sulle seconde palle, anche nel gol dello 0-2”. Così il difensore amaranto Gagliolo al termine di Reggina-Frosinone, direttamente dalla sala stampa del Granillo.