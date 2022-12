Reggina-Frosinone, le formazioni ufficiali: 4-3-3 per entrambi, nessuna sorpresa per Inzaghi

8 Dicembre 2022 14:09

Prima contro seconda, Inzaghi contro Grosso, le squadre che giocano meglio, le squadre più forti al momento sul campo, il miglior attacco contro la miglior difesa. Reggina-Frosinone, nello spettacolo di un Granillo infuocato, è ciò che il calcio italiano offre di meglio oggi, in assenza di Serie A e Mondiale. L’attesa in casa amaranto è quella delle grandi occasioni, è come quelle belle, dei bei tempi, di una volta. E cade anche a pennello in un giorno di festa, da tradizione, quella tradizione che in questa città è ancora sentita e che ad oggi trova rivalsa in una compagine che sta divertendo e stupendo tutta Italia. StrettoWeb seguirà come sempre il match in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale: formazioni ufficiali, cronaca testuale live, tabellino, commento, pagelle e dichiarazioni post gara.

Reggina-Frosinone, prepartita

Ore 14:22 – Al Granillo, ormai, ogni pre-gara è una grande festa. In questo momento hanno fatto ingresso le due squadre, con gli amaranto ovviamente accolti dalla calorosissima ovazione di un Granillo che vede già tantissime presenze. Precedentemente, la consueta esibizione di danza che ha allietato i presenti.

Reggina-Frosinone, le formazioni ufficiali

Moduli speculari per Inzaghi e Grosso, come prospettato. Il tecnico della Reggina non cambia nulla rispetto a Brescia, troppo forte il rischio di cambiare la formazione titolare, che tanto bene ha fatto al Rigamonti. Possibile, probabile, che più di una rotazione possa avvenire a Como. L’allenatore del Frosinone, invece, lascia fuori Caso nel tridente.

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. In panchina: Ravaglia, Aglietti, Bouah, Cionek, Giraudo, Liotti, Loiacono, Crisetig, Lombardi, Cicerelli, Gori, Ricci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Ravanelli, Szyminski, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Boloca; Insigne, Mulattieri, Garritano. In panchina: Loria, Oyono, Lulic, Caso, Bocic, Ciervo, Kalaj, Moro, Monterisi, Oliveri, Borrelli, Frabotta. Allenatore: Fabio Grosso.

Arbitro: Maurizio Mariani di Aprilia. Assistenti: Alessandro Lo Cicero di Brescia e Marco Ceccon di Lovere. IV ufficiale: Daniele Perenzoni di Rovereto. VAR: Gianluca Aureliano di Bologna. A-VAR: Federico La Penna di Roma 1.