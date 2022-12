Reggina-Frosinone, arbitro importante per una partita importante: designato Mariani

5 Dicembre 2022 15:19

Complice l’assenza della A, e considerando la partita di cartello, per Reggina-Frosinone non poteva che essere scelto un arbitro di prima fascia. La designazione per la gara del Granillo dell’8 dicembre (ore 15:00) è così caduta su Massimo Mariani, internazionale e con quasi 130 presenze in Serie A all’attivo. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Ceccon, Quarto uomo Perenzoni, al Var Aureliano e all’Avar La Penna.

Mariani vanta 80 presenze in Serie B e una decina fuori dall’Italia, tra Champions, Europa League e gare tra Nazionali (Qualificazioni e Nations League). Dopo le polemiche di Reggina-Benevento, scelto un arbitro esperto e che sappia anche gestire quella che sarà la bolgia del Granillo. Sono diversi i precedenti tra gli amaranto e Mariani: prima volta quest’anno, nessun incrocio l’anno scorso, ben due nel 2020-2021, i successi casalinghi contro Cremonese e Reggiana. Poco felice un Reggina-Palermo 0-2 del 2015, con più di una scelta discutibile da parte di un arbitro sicuramente meno esperto allora. Ne raccontiamo qui gli episodi, in un nostro vecchio articol0 d’archivio.