Reggina-Frosinone, si vola: l’ultimo aggiornamento dalla prevendita: i biglietti venduti al momento

6 Dicembre 2022 19:40

Prosegue a gonfie vele, come da previsione, la prevendita di Reggina-Frosinone. Dopo i 3 mila circa chiusi ieri, oggi altri 3 mila tagliandi staccati (per ora) per un totale di 10 mila raggiunti, inclusi ovviamente gli oltre 4 mila abbonati. Cifra tonda, dunque, ma a questi ritmi è possibile raggiungere e superare gli oltre 15 mila di Reggina-Cosenza, attuale record stagionale. Sempre tre i “canali” disponibili per l’acquisto del biglietto: Store, Sant’Agata e Vivaticket. Qui i tutte le info.