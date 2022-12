La Reggina su Forte? La battuta di Cannavaro: “pagare moneta…”

25 Dicembre 2022 12:34

Domani l’ultima gara d’andata e l’ultima del 2022, in Serie B. Tra qualche giorno, poi, aprirà il calciomercato. Le società, la Reggina in primis, rimandano ogni decisione al match di domani, quello di Ascoli, come affermato anche ieri in conferenza stampa da mister Inzaghi. E’ palese però che le valutazioni siano cominciate e da qualche giorno alcuni rumors parlano di contatto con il centravanti del Benevento Francesco Forte. A questa domanda ha risposto l’allenatore sannita, Fabio Cannavaro, che in conferenza si è anche lasciato andare ad una battuta: “Modena e Reggina su Forte? Gli ho dato sempre la massima fiducia, poi è normale che se c’è qualche società interessata dovrebbero portare i soldi. Pagare moneta vedere cammello“.