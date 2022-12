Reggina, Edo Inzaghi ancora protagonista: “anche mio figlio dice che sono stati 6 mesi fantastici”

26 Dicembre 2022 20:31

Protagonista il padre, protagonista il figlio. In un modo o nell’altro, Edo Inzaghi c’è sempre. Se Super Pippo continua a far volare la Reggina a suon di vittorie, il piccolo Edoardo continua a rendersi protagonista di aggiornamenti social da parte della famiglia. Così come qualche settimana fa, il figlio del tecnico amaranto riconosce ancora il papà alla tv. Ha il pallone in mano (e non poteva essere altrimenti) e lo sta “passando” al padre. “Anche mio figlio dice che sono stati sei mesi fantastici”, ha scritto su Instagram Inzaghi postando proprio questa foto e richiamando alla frase che l’allenatore ha messo in risalto nel post gara.